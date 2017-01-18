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Böyle park etme görülmedi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, yolun karşısına geçmek için orta refüje çıkardığı, ancak askıda kaldığı için kurtaramadığı aracını olay yerinde bırakıp giden sürücü hatalı parktan dolayı ceza yedi.

Olay, dün gece Atatürk caddesinde meydana geldi. 26 BK 218 plakalı araç, cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple orta refüje çıktı. Askıda kalan aracını kurtaramayan sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun ihbar edilmesi sonucu aracın kazalara sebebiyet vermemesi için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu araç sürücüsüne ulaşıldı. İddialara göre araç sahibi, uzakta olduğu ve aracını servise bıraktığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri sürücüsüz araca hatalı park cezası yazdı. Araç daha sonra çekici yardımıyla otoparka alındı.

(MSY-MET-Y)



18.01.2017 12:36:20 TSI

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