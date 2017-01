YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanı Polat Türkiye Gazetesini ziyaret etti

Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü münasebetiyle Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Müdürü Celal Koyuncu'yu ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Polat, "Bu gibi günler basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya gelmemiz, sohbet etmemiz ve istişare etmemiz için bir güzel bir vesile. Yeter ki hep birlik ve beraberlik içinde olalım " dedi.

Konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Polat, Ülkenin terör örgütleri tarafından yoğun bir saldırı altında olduğunu kaydederek, "Terör örgütleri farklı renkler altında nöbetleşe terörist saldırıları yapıyorlar. Aynı noktada bakıyorsunuz yeşil kızıla devrediyor, kızıl renksize devrediyor. Vardiyalı bir şekilde terör nöbet tutuyorlar. Çeşit çeşit renkte terör örgütleri var. Bir taraftan da FETÖ dediğimiz, renksiz, alçak, her renge ve her şekle girebilen, ilkesiz, kutsalı olmayan PKK ve DAEŞ ile ortak eylemler yapan bir hain bir terör örgütü var" diye konuştu.

Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu ise, ziyaretten dolayı Başkan Polat'a teşekkür ederek," Başkanımız, her konuda duyarlı ve ince ruhlu. Biz çalışan gazeteciler gününü kutlamak ve hasbihal etmek için bizi ziyaret etti, kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

18.01.2017 12:45:40 TSI

