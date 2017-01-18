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15 Temmuz Kısa Film Yarışmasının ödülleri verildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:00
15 Temmuz Kısa Film Yarışmasının ödülleri verildi
15 Temmuz Kısa Film Yarışmasının ödülleri verildi

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) iş birliğinde düzenlenen "15 Temmuz Kısa Film Yarışmasının" kazananlarına düzenlenen törenle ödülleri verildi.
İzmit Belediyesi ile KİHMED iş birliğinde düzenlenen "15 Temmuz Kısa Film Yarışmasının" kazananlarına ödülleri verildi. Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, Sadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Temsilcisi Feyzi Utaş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bugün burada çok anlamlı bir proje için bir araya geldik. Bu hain saldırı gecesine dair öğrencilerimiz çok anlamlı çalışmalar ortaya çıkarmışlar. Ama demokrasimize, geleceğimize yapılan bu saldırı ile ilgili daha da büyük projeleri hayata geçirmeliyiz. İnsanlık tarihinden bu yana iyi ile kötünün mücadelesi devam etmektedir. Bu mücadele son bin yıldır da emperyalizm adı altında sürmektedir" dedi.
Türk milletinin, var olduğundan beri hiç doğru yoldan ayrılmadığını belirten Doğan, "Türk milleti, var olduğundan beri hiç doğru yoldan ayrılmamış her zaman hakkın yanında olmuş bir millettir. Atalarımız, Haçlı Seferleri'ne Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda en güzel cevabı verdi. Artık savaş ve mücadeleler farklı tarzlara döndü. 15 Temmuz bunlardan birisi. 15 Temmuz'da o hainlere karşı kazandığımız zafer mücadelemizi bitirmedi. İslam'ın her zaman sancaktarlığını yapan bu millet, var olduğu sürece dünyadaki zulme, emperyalizme, haksız paylaşıma her zaman başkaldıracak, söz söyleyecek, gücü yettiği zaman da engel olacak ve adil düzen için mücadelesini sürdürecek. Bunu çok iyi biliyorlar ve bizi yok emek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama hiçbir zaman başaramayacaklar" şeklinde konuştu.
15 Temmuz'da Türk milletinin Dünya'ya mesaj verdiğini söyleyen Doğan, "Bizim bu birlik beraberliğimiz oldukça, bizi bölmeyi, parçalamayı, yok etmeyi başaramayacaklar. 15 Temmuz'da millet olarak bu mesajı tüm dünyaya verdik. Bu hainlere karşı daha güçlü olmamız, onların karşısında dimdik durmamız için daha çok çalışmalı, daha çok bir ve beraber olmalıyız. Bu süreçte sevgili gençlerimize çok önemli görevler düşüyor. Onlar bizim geleceğimiz, ülkemizin emanetçileri" ifadelerini kullandı.
Doğan'ın ardından konuşan KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, "Yeni ve adil dünyayı inşa edecek imam hatip neslinin yeniden dirilişine şahitlik ediyoruz. 15 Temmuz'da fidanlarımız toprağa düştü toprak yeşerdi, sümbüller açtı. Allah'ın yardımı sağanak sağanak geldi. Yüreğini ortaya koyan yiğitler sayesinde koca koca tanklar birer metal yığınına döndü. Şehitlerimiz, gazilerimiz tankın, topun iman dolu kalbi şehadete susamış bir yüreği asla yenemeyeceğini bir kez daha gösterdi" dedi.
Konuşmaların ardından, yarışmada birinci olan Başiskele İmam Hatip Ortaokulu'ndan Tuğra Bedi Turan'a ikinciliği elde eden Kartepe İmam Hatip Ortaokulu'ndan Buse Kahya'ya ve üçüncülüğü kazanan Necip Fazıl İmam Hatip Lisesi'nden Abdullah Çelik'e ödülleri Başkan Doğan, protokol üyeleri ve 15 Temmuz gazilerince verdi.
(KK-OA-Y)

18.01.2017 13:04:49 TSI
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