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Küçükçekmece'de mesleki eğitimde üreten ve eğiten işbirliği

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:00
Küçükçekmece'de mesleki eğitimde üreten ve eğiten işbirliği
Küçükçekmece'de mesleki eğitimde üreten ve eğiten işbirliği
- Kaliteli eğitim ve üretim için seferberlik başlatıldı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, meslek liselerinin ihtiyaçları, sanayicilerin beklentileri ve mesleki ve teknik eğitimin sorunları masaya yatırıldı.
Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi'nde okul-sektör işbirliğinde mesleki ve teknik eğitimin sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıya, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz,İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Kanıcı, KSİAD Başkanı Ahmet Koparan, Sefaköy Birleşik Esnaf ve Sanatlar Odası Başkan Vekili Sait Yüksel, Küçükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Yorulmaz, ilçedeki meslek ve teknik liselerin okul müdürleri katıldı.

"Eğitim ve üretim bir araya geliyor"
İlçe Kaymakamı Harun Kaya , eğitim ve üretimin bir araya getirilmesi bakımından toplantının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Sanayiciler ve eğitimciler karşılıklı olarak ihtiyaçlarını anlarsa, bu toplantıdan verim alacağız. Örneğin, yeni teknolojiyle ilgili bir şey söz konusu olduğunda sektör bu alanda kalifiye elemana ihtiyaç duyduğunda o elemanın yetiştirilmesi önemli. Kapıda ödemelerin çoğaldığı günümüzde kuryeci ihtiyacı var. Kuryeci yetiştirilmeli. Herkes kuryeci olmamalı. Ehliyetli, güvenilir belli kriterlere sahip kişiler bu işi yapmalı. Sektör bunu okullara bildirmeli. Okullar, bu alanları açmalı. Yani iş piyasası aktörlerinin beklentileri doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında eş güdüm sağlanmalı" dedi.

"Kaliteli eğitim ve ihtiyaca göre kalifiye eleman yetiştirilmesini amaçlıyoruz"
Milli Eğitim Bakanlığının 2016/21 sayılı mevzuatında meydana gelen değişikliğin, sektör temsilcileri ve meslek liselerinin iç içe olmasını, rasyonel bir işbirliğine gidilmesini öngördüğünü belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Bununla ilgili ilk toplantımızı yapıyoruz. Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda bir yönetim kurulu oluşturduk. Yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platformun oluşturulmasını amaçlıyoruz. Şu an ilçemizde 19 meslek lisesi var. 2 tane de özel lisemiz var. 4 tane tematik, yani tek branşlık okulumuzda ilçemize kazandırılacak" diye konuştu.
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç de yerel yönetimler olarak üzerilerine düşen görevi yapacaklarını söyleyerek, katılımcılara teşekkür etti.

"Okul-sanayi işbirliğine gidilmelidir"
KSİAD Başkanı Ahmet Koparan da, Küçükçekmece sanayisinde 80 bin kişinin istihdam edildiğini ifade ederek, "Küçükçekmece bölgemizin ihracatı 2 milyar 600 milyon dolar. Bu ihracatın yapıldığı yerlerde, okullara destek olacak sanayicilerimiz de var. Öğrenciler, okullarda pazarlama ne demektir öğrenebilir ancak piyasaya çıktığında ne yapacağını şaşırır. Piyasada olan personel de öğrencilere gelip bu işi anlatmalıdır. Bu anlamda herkes elini taşın altına koymalı. Milli eğitim de sanayiye destek olmalıdır" şeklinde konuştu.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Kanıcı da toplantıda, okul-sektör işbirliğinde mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmaları konulu sunumunu gerçekleştirdi.
(HB-SÜ-Y)

18.01.2017 13:05:11 TSI
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