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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri için hazırlıklar başladı

- Başkan Bozbey:

- "Uluslararası Spor Şenlikleri ile barışa katkı sunacağız"



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da 15 yıldır düzenlenen ve her sene 20 bin öğrencinin katıldığı Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin 16'ncısı için hazırlıklara başlandı.

Kaymakamlık, Nilüfer Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyespor iş birliğiyle 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin bilgilendirme toplantısı Sheraton Otel'de yapıldı. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin 25 branşta yarışacakları Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin bilgilendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Dünyaya baktığımızda bazı faaliyetlerin 100 yıldır sürdüğünü görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda 16'ncısını bu sene yapacağımız Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, belki 10-15 sene sonra sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde de ilçenin tanınan yüzü olacak. Spor Şenlikleri'ne başlarken, şenlik havası içerisinde en dışarıda okuyan öğrencilerimiz ile şehir merkezindeki öğrencilerimizin birbirleriyle bir araya gelebilecekleri ortamları oluşturmak ve onların sosyal ilişkilerini geliştirmeyi arzu ettik. Bu anlayış devam ediyor. Elbette birinciler, ikinciler, madalya alanlar olacak. Bize göre aslında katılanların tamamı madalya almayı hak ediyor" diye konuştu.

Spor Şenlikleri'nde yer alan öğrencilerin dünya barışına katkı sağlayacaklarını söyleyen Mustafa Bozbey, "Kendi kültürümüzü gelen çocuklara anlatma imkanına sahip oluyoruz. Dünya çok büyük değil. Dünyanın farklı bölgelerinde ne olduğunu cep telefonlarıyla görebiliyoruz. Ama bu çocuklarımız ileride yönetici olacak. Bu projeyle biz dünya barışına da hizmet ettiğimizin farkında olmalıyız. Nilüfer'in farkı çok net" diyerek konuşmasını tamamladı.

Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç da Spor Şenlikleri'nin uluslararası boyutta düzenlenmesinin Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de, Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin bütün insanlığa yeni bir bakış açısı getirmesini diledi.

2016 yılında 17 bin 870 katıldı

Geçen yıl düzenlenen 15. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde 149 eğitim öğretim kurumundan 17 bin 870 sporcu-öğrenci yer aldı. Şenlikler 28 branşta ve 167 kategoride yaklaşık 2 bin 38 takımının mücadelesiyle tamamlandı. Şenlik boyunca sporcu öğrencilere 4 bin 200'e yakın madalya, 720 kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

(MŞ)



18.01.2017 13:08:37 TSI

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