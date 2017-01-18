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YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi 'yeşil kartlı' hastalara doğrudan bakacak



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, artık yeşil kartlı hastaları başka bir kamu hastanesinden sevk almalarına gerek olmadan kabul edecek.

Daha önce Dursun Odabaş Tıp Merkezinde muayene olmak için bir başka kamu hastanesinden sevk almak zorunda kalan yeşil kartlı hastalar, artık doğrudan burada muayene olabilecekler. Konuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, SGK ile bir görüşme yaptıklarını ve bu görüşmenin ardından karşılıklı olarak protokol imzaladıklarını belirterek, 1 Ocak itibariyle yeşil kartlı hastaları almaya başladıklarını söyledi. Yeşil kartlı vatandaşların artık devlet hastanesi veya sağlık ocaklarına gitmeden direk hastaneye başvurabileceklerini vurgulayan Battal, "Üniversitemizin hastanesinde önemli düzeyde bir hasta artışı olacaktır. Bunun için önlemlerimizi aldık. İnşallah çok daha etkin ve daha güzel hizmet sunacak durumları araştırıyoruz. Bunlardan en önemlisi, şehirde bir poliklinik kurma girişimimiz var. Bunun iznini YÖK'ten aldık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hem Van'ımızın hem de bölgemizin sağlığına çok önemli hizmet sunmuş olacağız" dedi.

Dursun Odabaş Tıp Merkezinin 2 milyonun üzerinde nüfusa hitap ettiğini dile getiren Battal, "Bu yönüyle de hastanemizdeki hizmetimizi daha etkin hale getirip, vatandaşlarımıza bu konuda önemli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Tabi bu 2 milyon insan içerisinde çok önemli sayıda yeşil kartlı vatandaşımız vardı. Onlar bundan önce sadece bir yere mahkumdular. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gidiyorlardı. Artık sevk almadan hastanemize gelebilecekler" ifadelerini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Cengiz Demir ise, hastanenin iki yan dalı dışında eksiklerinin bulunmadığını belirterek, "Şu anda Nefroloji ve Endokrin gibi bir iki yanda hizmetimiz devam ediyor, ama vatandaşların psikolojik beklentisini kırma adına o bölümlere de en kısa zamanda hocalar gelecek. Bu yönüyle de hastalara, hekim eksikliği noktasında herhangi bir problem yaşatmıyor ve yaşatmama noktasında da gayret gösteriyoruz. Tıp Fakültesi eğitimi anlamında özellikle temel birimler noktasında hiçbir eksiğimiz yok, klinik anlamında da her bölümde hocalarımız var. Sadece yan dallarda yetersizliği giderme adına gerekli girişimlerimiz oldu. Kadro ilanları verildi ve şu anda alım aşamasındayız. İnşallah en kısa zamanda o eksikliğimiz de giderilmiş olacak. Bu yönüyle vatandaşlarımızın ve halkımızın üniversite hastanesine olan teveccühünden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hastanenin teknik kısmı ile ilgili açıklamalarda bulunan YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer de, 700 yatak ile hizmet veren hastanenin, bazı eksikliklerinin olduğunu ifade ederek, "Eksikliklerimizden birisi ameliyat konusuydu. 9-10 ameliyat odası ile şimdiye kadar hizmet vermeye çalışıyorduk. Bu ayın sonu itibariyle 4 tane ameliyathaneyi de hizmete sokmuş olacağız" dedi.

Hastaneye daha önce yeşil kartlı hastaların sevk ile geldiğini ifade eden Tuncer, "Böyle olunca gerçekten büyük bir sıkıntı vardı. Yeşil kartlı hastalar bundan sonra hiç sevk almadan hastanemize gelebilecekler. Bu, poliklinik bazında belli bir yük oluşturacak, ancak bu yükü hafifletmek amacıyla şehir merkezinde bir ek poliklinik binası için uğraşıyoruz. Bu ek poliklinik hizmete girdikten sonra, inşallah günde 800 ile bin hasta kapasiteli olabileceğini düşündüğümüz bir hizmet alanı oluşturmuş olacağız. Yine hastanede daha önce MR çekimleri ile ilgili yaklaşık 6 aylık randevular veriliyordu. Ancak yeni alınan MR ile birlikte bazen 2-3 üç gün içerisinde bazen de günlük çekebiliyoruz. İki gün içerisinde de raporlama yapıp bu şekilde sıkıntımızı gidermiş olduk. Bunun yanında daha önce sıkıntısını il bazında da çektiğimiz yoğun bakım yatak sayımızı arttırmış olduk. Şu anda 250'ye yakın yoğun bakım yatağı ile hizmet veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah hayırlı hizmetlere imza atacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Hastanenin artık yeşil kartlı hastaları da sevk olmadan muayene edecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, "Bu çok yerinde bir uygulama oldu. Daha önce burada muayene olmak için sevk almamız gerekiyordu. Artık sevk olmadan muayene olmamız çok yerinde bir karar oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

(ATL-MSA-Y)



18.01.2017 14:00:11 TSI

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