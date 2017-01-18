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Ak Parti Çifteler'de referandum startı verdi

- Ak Parti İlçe Koordinatörü Adem Gündüz;

- "CHP neye hayır diyorsa milletimiz ona evet diyor"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti İl Teşkilatı, Çifteler ilçesinde Mahalle Sandık Yönetim Kurulları ve Mahalle Yönetim Kurulları ile yaptığı toplantıda referandum startını verdi.

AK Parti Çifteler İlçe Koordinatörü Adem Gündüz Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Sarı, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve mahalle teşkilatları katıldı. Toplantıda konuşan Ak Parti Çifteler İlçe Koordinatörü Adem Gündüz, milletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kürsü işgali yapanlara, kabinleri rehin alanlara en güzel cevabi referandumda vereceğini ve milletin sandıkları beklediğini belirterek, "Millet olarak sabırsızlıkla sandıkları bekliyoruz. Milletin meclisini ve milletin vekillerini çalışamaz hale getirenlere öyle bir cevap vereceğiz ki yaptıklarından utanacaklar" ifadelerini kullandı.



"CHP neye hayır diyorsa milletimiz ona evet diyor"

Gündüz, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "Ben Cumhurbaşkanlığı yaptığım dönemde bir konuda karar vereceğim zaman belli gazete ve köşe yazarlarına bakıyorum onlar neye hayır diyorsa ben evet dedim, onlar neye evet diyorsa ben hayır dedim" dediğini belirterek, "Bu konuda da milletimizin duruşu nettir CHP neye hayır diyorsa milletimiz ona evet diyor. Eğer CHP bir şeye karşı çıkıyorsa mutlaka millet için gerekli ve faydalıdır. Çünkü CHP'nin millet ile hiçbir ortak paydası yoktur" şeklinde konuştu.

(MK-MET-Y)



18.01.2017 14:11:03 TSI

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