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"Ellerimin Arasındaki Hayat" Düzcelilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Devlet Tiyatroları İstanbul Bölge Müdürlüğünün oyunu "Ellerimin Arasındaki Hayat" Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu.

Düzce'de sanat faaliyetlerinin yeni yeri Kültür Merkezi devlet tiyatrolarına sahne olmaya devam ediyor. Düzcelilerin büyük ilgi gösterdiği "Ellerimin Arasındaki Hayat" adlı oyunun ilk gününde salonda boş koltuk kalmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından turne programına alınan Peter Ustinov'un yazdığı Yönetmenliğini Cevdet Arıcılar'ın yaptığı ' Ellerimin Arasındaki Hayat' adlı oyun dün akşam Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Geniş bir oyuncu kadrosuyla 2 perdeden oluşan oyun 1 saat 45 dakika sürdü. Akşam saatlerinde perdelerini açan oyunu izlemeye Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz de izledi.

İdam cezası, suç, kurban gibi konuları devletin kurumları, politikacılar ve basının bakış açısını yansıtan oyun, yaşam ve ölüm üzerine karar veren kişileri örtülü kalmış trajedileri ile ele aldı. Oyunda Volkan Benli, Zeynep Hürol, Devrim Evin, Tunç Yıldırım, Sevinç Gediktaş, Raif Hikmet Çam, Şirin Çetinal, Teyfik Tarhal, Demet İyigün ve Gökçen Gökçebağ rol aldı.

(TT-AY)



18.01.2017 14:14:23 TSI

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