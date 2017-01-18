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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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ayvanseverlerden Ortaca'daki köpek cinayetine tepki

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:14
ayvanseverlerden Ortaca'daki köpek cinayetine tepki
Hayvanseverlerden Ortaca'daki köpek cinayetine tepki

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca İlçesinde 1 köpeğin tüfekle vurulmasına hayvanseverler tepki gösterdi.
Dalyan Mahallesinde hayvanseverlerin "Nokta" adını verdikleri sokak köpeğinin tüfekle vurulduğu iddia edildi.
Mahallede yaşayan hayvanseverlerin ve mahalle halkının "Nokta" adını verdikleri sokak köpeğinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edildi. Dalyan'da yaşayan hayvanseverler olaya tepki göstererek ilgili makamlara şikayette bulundu.
Dalyan Mahallesinde daha öncede sokak köpeklerinin tüfekle vurularak öldürüldüğünü iddia eden hayvanseverler yetkililerden olayın faillerinin bulunarak cezalandırılmasını istediler.
Hayvan severler adına açıklama yapan Mebrure Kuzey Blom, ''Nokta barınakta kısırlaştırılarak tekrar sokağa bırakılan tüm Dalyan halkının ve yerleşik yabancıların çok sevdikleri akıllı bir köpekti. Yıllar sonra tam sahiplenileceği gün vuruldu. Dalyan' da bu tür olaylar oluyor. Ama maalesef failleri bulunamıyor. Bu tür olaylardan yerleşik yabancılarımız çok etkileniyorlar. Dalyanda bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını ve vatandaşların bilgilendirilmesini istiyorum. Çünkü bu tür olayların ancak sevgi ile önlenebileceğine inanıyorum.'' dedi.
(CC-MB-Y)

18.01.2017 14:18:49 TSI
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