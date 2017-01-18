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Batma tehlikesi geçiren tekne kurtarıldı



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Liman İşletmesi personeli limanda yaptığı rutin kontroller sırasında bağlı buluna bir teknenin su aldığını fark etmesi üzerine müdahale ederek teknenin batmasına engel oldu.

Yapılan kontrollerde tekne içerisinde bulunan otomatik su tahliye pompasının arızalanması sonucu yağan yağmur sularının tekne içerisine birikmesi sebebiyle su seviyesi artmış ve tekne batma tehlikesi geçirdiği belirlendi. Liman işletme personelinin kendi imkanlarıyla olaya müdahale ederek tekne içerisinde bulunan suyu boşatması sonucu olası batma tehlikesinin önüne geçildi.

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris liman işletme sınırlarında bulunan dereiçi rıhtımında bağlı amatör teknelere de müdahale edilerek, birçok teknenin batmasına engel olundu ve tekne sahipleri bilgilendirildi.

(VE-BT-İK)



18.01.2017 14:19:53 TSI

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