19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turan; "Yeni kanunla esnafımız ekonomik açıdan güçlenecek"

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:20
Turan; "Yeni kanunla esnafımız ekonomik açıdan güçlenecek"
Turan; "Yeni kanunla esnafımız ekonomik açıdan güçlenecek"

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa görüşmelerinin birinci turunun tamamlanmasından sonra dün torba yasa ele alındı.
İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getiren 'torba tasarı', TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Genel Kurul'da kabul edilmesi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan değerlendirmelerde bulundu.
Vatandaşlar tarafından beklenen sicil affının bu kanun ile hayata geçeceğini söyleyen Turan, "Bugüne kadar yatırımın, üretimin, istihdamın arttırılması amacıyla yatırım ortamının iyileştirilmesi, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, işletmelerin büyümesinin teşvik edilmesi yönünde pek çok kanuni düzenleme hayata geçirdik. Yeni torba kanun ile de esnafımızın, emeklilerimizin, sanayicilerimizin yaşadığı sorunlar için çözümler getirmeye çalıştık. Başta esnafımız olmak üzere birçok kesimin beklediği sicil affı bu Kanun ile hayata geçecek. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildiriliyor. Bu kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek. Bu kişiler ile yapılan finansal işlemlerden dolayı kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların da hukuki ve cezai olarak sorumlulukları olmayacak" dedi.
Turan, torba kanun ile 2016'da işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam edeceğini dile getirerek, "KOBİ'lere verilen Hazine destekli kredilerin kefalet miktarı artırıldı. 2016 yılında küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen asgari ücret desteği 2017 yılında da verilmeye devam edilecek. Yine emeklilerimizin yaşadığı hak kayıpları bu kanun ile giderilmeye çalışılacak. Ayrıca yeniden yapılandırmada vergi borcu ve SGK prim ödemelerini yapamayan vatandaşlarımıza ikinci bir şans getirdik. Bu kanun ile esnafımızın ekonomik açıdan rahatlayacağını umuyoruz" dedi.
(GD)

18.01.2017 14:25:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Umurbey belediye deplasmanda galip
YEREL

UMURBEY BELEDİYE DEPLASMANDA GALİP
Başbuğ Bigalılarla buluştu
YEREL

BAŞBUĞ BİGALILARLA BULUŞTU
Gider'den demokrasi çağrısı
YEREL

GİDER'DEN DEMOKRASİ ÇAĞRISI
GESTAŞ personeli kan bağışında bulundu
YEREL

GESTAŞ PERSONELİ KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
İndirimli alışveriş günleri için hazırlıklar tamamlandı
YEREL

İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ GÜNLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Şampiyon öğrencilerden Lapseki belediyesine ziyaret
YEREL

ŞAMPİYON ÖĞRENCİLERDEN LAPSEKİ BELEDİYESİNE ZİYARET
Relax gayrimenkul'den eğitime tam destek
YEREL

RELAX GAYRİMENKUL'DEN EĞİTİME TAM DESTEK
Yenice'den Halep'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL

YENİCE'DEN HALEP'E 2 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ