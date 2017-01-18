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Turan; "Yeni kanunla esnafımız ekonomik açıdan güçlenecek"



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa görüşmelerinin birinci turunun tamamlanmasından sonra dün torba yasa ele alındı.

İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getiren 'torba tasarı', TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Genel Kurul'da kabul edilmesi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlar tarafından beklenen sicil affının bu kanun ile hayata geçeceğini söyleyen Turan, "Bugüne kadar yatırımın, üretimin, istihdamın arttırılması amacıyla yatırım ortamının iyileştirilmesi, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, işletmelerin büyümesinin teşvik edilmesi yönünde pek çok kanuni düzenleme hayata geçirdik. Yeni torba kanun ile de esnafımızın, emeklilerimizin, sanayicilerimizin yaşadığı sorunlar için çözümler getirmeye çalıştık. Başta esnafımız olmak üzere birçok kesimin beklediği sicil affı bu Kanun ile hayata geçecek. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildiriliyor. Bu kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek. Bu kişiler ile yapılan finansal işlemlerden dolayı kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların da hukuki ve cezai olarak sorumlulukları olmayacak" dedi.

Turan, torba kanun ile 2016'da işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam edeceğini dile getirerek, "KOBİ'lere verilen Hazine destekli kredilerin kefalet miktarı artırıldı. 2016 yılında küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen asgari ücret desteği 2017 yılında da verilmeye devam edilecek. Yine emeklilerimizin yaşadığı hak kayıpları bu kanun ile giderilmeye çalışılacak. Ayrıca yeniden yapılandırmada vergi borcu ve SGK prim ödemelerini yapamayan vatandaşlarımıza ikinci bir şans getirdik. Bu kanun ile esnafımızın ekonomik açıdan rahatlayacağını umuyoruz" dedi.

(GD)



18.01.2017 14:25:29 TSI

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