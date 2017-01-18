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Ilıcalı "23 ili topyekün kalkındırmalıyız"

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:31
Ilıcalı "23 ili topyekün kalkındırmalıyız"
Ilıcalı "23 ili topyekün kalkındırmalıyız"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TBMM'de söz alarak gündem dışı bir konuşma yaptı. Cazibe Merkezleri Programı konusunda değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, bu programın 550 milletvekilini de ilgilendirdiğine dikkat çekti.
Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak 'Cazibe Merkezleri Programı' konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. Mevcut durumu ve 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programının bölgeye kazandıracaklarını anlatan Ilıcalı, Diyarbakır'da yaşanan hain saldırıyı kınayarak başladığı konuşmasında" Diyarbakır'da şehit olan Erzurum Şenkayalı hemşehrim Şenali Ocak ve şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, Reina saldırısını gerçekleştiren teröristi, büyük bir operasyonla yakalayan emniyetimize, istihbaratımıza ve İçişleri Bakanımız'a da şükranlarımızı sunuyorum." cümlelerinin altını çizdi.
"Cazibe Merkezi Programı, Önemli Bir Kalkınma Programıdır"
Gündem dışı konuşmasının tüm vekilleri ilgilendirdiğine dikkat çeken Ilıcalı, "Geleceğe yönelik tahminlerden ziyade ben bugün elimizde olan bir imkandan söz edeceğim. Bu imkandan iktidar ve muhalefet vekilleri ne kadar haberdar, neler yapabiliriz, zamanımın el verdiği ölçüde programla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşma başlığım olan cazibe merkezleri programı, 23 ili ve 100 milletvekilini kapsıyor. İktidar ve muhalefetin toplam 100 milletvekili var bu illerde. Ak Partinin ise 50 milletvekili. Öncelikle bu işlerle ilgilenmiş, benzer projelerde çaşlışmış bir milletvekili olarak şunu belirtmek istiyorum; bu çok ayağı yere basan önemli bir kalkınma programıdır." diye konuştu.
"23 İli Topyekün Kalkındırmamız Lazım"
Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınan 23 ilin refah durumunun diğer illerin çok altında olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ilıcalı, "Şu anda öyle iyi bir noktadayız ki programla ilgili olarak mevzuat düzenlendi, bakanlar kurulu kararı çıktı, şimdi tebliğ yönetmeliği hazırlanıyor. Bu program nedir, neler yapabiliriz diye baktığımızda; 23 ildeki refah durumunun diğer illerin çok çok altında olduğunu görüyoruz. Değerli vekillerim bu illeri topyekün kalkındırmamız lazım. Sayın milletvekilleri, nüfusun yüzde 16'sı Cazibe Merkezi Programı kapsamına alınan illerde yaşıyor ve sürekli göç veriyor. Bu illerde işsizlik oranı çok yüksek, ihracat oranı ise Türkiye'de ki ihracatın sadece yüzde 2.3'ü nü kapsıyor. Milletvekilleri olarak bizim bu duruma somut bir şekilde el atmamız lazım."dedi.
"Bu Program 550 Milletvekilini de İlgilendiriyor"
23 İli kapsayan Cazibe Merkezleri Programı'nın 81 ili ilgilendirdiğini söyleyen Ilıcalı "Bu 23 il, Türkiye yüz ölçümünün yüzde 26'sını kapsıyor. Pogram sadece 23 ili değil, İstanbul'u, İzmir'i dolayısıyla 81 ili, 550 milletvekilini ilgilendiriyor. Oldukça önemli ve anlamlı bu program, doğup büyüdüğümüz, herşeyimizi borçlu olduğumuz coğrafyayı ilgilendiriyor. Ben bu program kapsamında Erzurum'a 5 yatırımcı getirdim, diğer vekillerimiz de getirdi. Mesela sizlerde 23 il içerisinde olmasanız bile, buradan bir potansiyel oluşturabilirsiniz."diye belirtti.
Cazibe Merkezleri Programının bir kalkınma planı olduğunu belirten Ilıcalı, "Program bütüncül bir şekilde ele alınmış, yılda bir milyar liralık yatırım planlanmış. Kalkınma Bakanlığımız, programın bütçe koordinasyonunu sağlaması için Kalkınma Bankasını görevlendirmiştir. Bu kalkınma planını 4 Eylül 2016'da Diyarbakır'da açıklayan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ile bürokratlarına ve bu konuda destek veren herkese teşekkürü bir borç bilirim." diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

18.01.2017 14:36:11 TSI
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