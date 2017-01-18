19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Özefe, yeni kimlik için başvuru yaptı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:44
Vali Özefe, yeni kimlik için başvuru yaptı
Vali Özefe, yeni kimlik için başvuru yaptı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi İbrahim Özefe, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giderek, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı.
Vali Özefe'nin, yeni kimlik için gerekli olan parmak izi sisteme yüklendi ve diğer işlemleri yapıldı.
Vali Özefe, yeni kimlik kartlarıyla ilgili çalışmalar konusunda da bilgi aldı.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, 02.01.2017 tarihinde verilmeye başlanan yeni kimlik kartlarını alan vatandaş sayısının Ardahan genelinde 17.01.1017 tarihi itibariyle 1897 olduğunu söyledi.
(OY-AT-Y)

18.01.2017 14:47:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI