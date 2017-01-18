YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Özefe, yeni kimlik için başvuru yaptı

Vali Özefe, yeni kimlik için başvuru yaptı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi İbrahim Özefe, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giderek, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı.

Vali Özefe'nin, yeni kimlik için gerekli olan parmak izi sisteme yüklendi ve diğer işlemleri yapıldı.

Vali Özefe, yeni kimlik kartlarıyla ilgili çalışmalar konusunda da bilgi aldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, 02.01.2017 tarihinde verilmeye başlanan yeni kimlik kartlarını alan vatandaş sayısının Ardahan genelinde 17.01.1017 tarihi itibariyle 1897 olduğunu söyledi.

(OY-AT-Y)



18.01.2017 14:47:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER