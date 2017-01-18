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Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu için ilk adım atıldı



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu için ilk adım atıldı. Buldan'ın Bozalan Mahallesi'nde kurulacak tesis ile iki ilçedeki vahşi depolamaya son verilecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın 121 Dev Proje kapsamında açıkladığı Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu projesi için ilk adım atıldı. Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak Ayı 2'inci oturumunda görüşülen proje için mülkiyet satın alınmasına ilişkin madde oybirliği ile kabul edildi. Buldan ilçesinin Bozalan Mahallesi'nde 6 bin 900 metrekarelik alanda inşa edilecek katı atık transfer tesisiyle Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son verilerek düzenli depolamaya geçilecek. Bozalan Mahallesi'ndeki tesislerde toplanacak katı atıklar, buradan Büyükşehir Belediyesi katı atık depolama alanlarına taşınacak.



Buldan ve Güney için çok önemli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, söz konusu bölgede çöplerin düzenli depolanabilmesi adına bir aktarma istasyonu kuracaklarını belirterek, tesisin tamamlanmasının ardından Buldan ve Güney ilçelerinde toplanan çöplerin bu noktaya getirileceğini söyledi. Başkan Zolan, "Bozalan Mahallesi'nde alacağımız mülkiyet üzerinde yapacağımız tesiste toplanacak çöpler Büyükşehir Belediyemizin depolama alanlarına taşınacak. İnşallah her ilçemizde vahşi depolama sisteminden düzenli depolama noktasına geçmiş olacağız. Bu çalışma turizm kenti olan Buldan ve Güney ilçemiz için çok önemli" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



18.01.2017 15:06:53 TSI

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