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Eskil ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

- Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilçe belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilçe belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Eskil İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay, uzun süredir gündemi meşgul eden Eskil Eşmekaya yolunun sıcak asfalt olarak yapımının durdurulduğu haberlerine karşın çalışmaların devam edeceğinin bilgisini verdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kısa bir süre durdurulan çalışmaların üst mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla tamamen durduğunun açıklandığını belirten Başkan Alçay, "Yolun genişlemesi için yapılan ihale daha önceden mahkemelik olmuş, son olarak şu anda çalışmayı yapan firmanın çalışmalara başlamasına karar verilmişti. Çalışmaları başladıktan kısa bir süre mahkemeden gelen karar neticesinde, şu anda çalışmaları sürdüren firmanın aleyhine karar çıktı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Yapım çalışmalarına mahkemenin lehine karar verdiği firma tarafından devam edilecek. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olamasın, firmalar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme Çalışmaları Konya-Seydişehir yolunda da çalışma yapmış, başka bir firmaya verdi. Bizler ilçemizin daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelini yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda üstümüze düşeni de yapıyoruz. Birileri tarafından ortaya atılan yol çalışmalarının durduğu haberleri asılsız olup, bizleri derinden üzmüştür. Bu düşünceye sahip kişiler ilçemize yapılan her hizmetten rahatsız olmaktadırlar. Bizler Halka Hizmet Hakk'a hizmet anlayışı içinde olup, yol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını sağlayıp, halkımıza hizmet olarak sunacağız'' diye konuştu.

(YC-AH-Y)



18.01.2017 15:12:30 TSI

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