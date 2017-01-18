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Erciş'te resim sergisi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:30
Erciş'te resim sergisi
Erciş'te resim sergisi

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen resim sergisi davetlilerin büyük beğenisini kazandı.
Vanyolu Caddesi üzerindeki okulda düzenlenen resim sergisi programına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, okulun Aile Birliği Başkanı Rıdvan Fener, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Sergide ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencilerinin yapmış olduğu resimlerin yanı sıra, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yapmış olduğu 'vatan sevgisi ve 15 Temmuz' konulu resimlere de yer verildi. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Oğuz Çalışkan tarafından hazırlanan Ömer Halisdemir isimli tablosu ise Kaymakam Yaşar'a hediye edildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar öğretmen Oğuz Çalışkan'a teşekkür ederek ülkenin çok zor bir süreçten geçtiğimizi belirterek, "Bu serginin önemi sadece bu fotoğrafta bile kendisini tek başına bile ifade etmeğe yetiyor. Hakikatten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok zor süreçlerden de kahramanlar olmadan geçirmemişiz. Bu millet, bu ülke her zaman çok büyük kahramanlar çıkarmıştır. Ne zaman ihtiyaç duymuşsa o zaman bir kahraman çıkartmıştır. Allah'ın izniyle ne zaman ihtiyaç duyulmuşsa bu topraklarda kahraman bitmez. Bu çocukların bu sevgiyle büyümüş, bu resimleri görmesi bu olaylara tanık etmesi başlı başına başarıdır. Bu sergiye davet ettikleri için bu anlamlı hediyeden dolayı okul yönetimimize bu tablo için Oğuz Çalışan hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah ülkemizi her türlü kaza beladan korusun" dedi.
Tenzile Ana İlk ve Ortaokul Müdürü Resul Gezici ise akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinde de öğrencileri eğittiklerini söyledi.
Görsel Sanatlar Öğretmeni Oğuz Çalışkan ise, ülkenin şu an ayakta durmasının en büyük sembolü olan şehit Ömer Halisdemir'in portresini devleti temsilen İlçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'a sunmaktan onur duyduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından kurdeleyi kesen Kaymakam Yaşar beraberindekilerle birlikte sergiyi gezerek ilgililerden bilgi aldı.
(NÇ-ŞAK-Y)

18.01.2017 15:34:07 TSI
NNNN

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