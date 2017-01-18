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Tatvan sanayi esnafına ziyaret

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:31
Tatvan sanayi esnafına ziyaret
Tatvan sanayi esnafına ziyaret

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy beraberindekilerle birlikte Tatvan Küçük Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ettiler.
Tatvan Küçük Sanayi Sitesi esnaflarının sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek amacıyla Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Bitlis Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Akay, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ile birlikte esnaflara ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Tatvan Küçük Sanayi Sitesindeki ziyaretlerine ilk olarak Tatvan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ziyaretiyle başlayan Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy, daha sonra ise Kooperatif Başkanı Beşir Kaplan ile birlikte sanayi esnafını ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinlediler. Esnaf ziyaretinin ardından Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası'na (TATSO) geçen Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy burada sanayinin durumu ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldılar. İlçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını belirten Kaymakam Özkan, küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.
Başkan Aksoy ise, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyip çözüm yolları aradıklarını belirterek her zaman esnafların yanında olduklarını kaydetti.
TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin de, oda olarak esnaf ve tacirlerin sorun ve sıkıntılarının belirlenmesi ve çözümü noktasında girişimlerinin devam edeceğini ifade etti.
(HO-ŞAK-Y)

18.01.2017 15:35:52 TSI
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