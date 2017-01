YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanlardan, İZMEK'e ziyaret

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Yahya Kaptan mahallesindeki İZMEK kurs merkezini ziyaret ettiler.

İZMEK'te kursiyerlerin el emeklerini tek tek inceleyen Karaosmanoğlu ve Doğan, bayanları başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ettiler. Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu "İzmit Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizlerin el emeklerinizi en güzel şekilde sergilemeniz, en güzellerini hazırlamanız için çalışıyoruz" diyerek kursiyerlere kolaylıklar diledi.

İZMEK'in bir halk üniversitesine dönüştüğünü belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, "Kurslarımız sayesinde, ev hanımı konumundaki pek çok bayan, sosyal hayatta daha aktif hale geliyor. Pasif tüketici olmaktan aktif üretici olmaya geçen hanımlar aile ekonomilerine de katkı sağlamış oluyor. Şehrimizin çeşitli yerlerinde 55 kurs merkezinde 90 farklı branşta açtığımız kurslarımız her dönem yoğun ilgi görüyor. İZMEK kurslarından yılda ortalama 20 bin kişi mezun oluyor. Japonca'dan İspanyolca' ya, ahşap rölyeften, maket yapımına, titanyum nakışından çiniciliğe, keçecilikten hasır örücülüğüne, dış ticaret elemanı yetiştirmeden, masörlüğe kadar farklı farklı dallarda unutulmaya yüz tutan mesleki değerleri de halkımıza yeniden öğretiyoruz. Her yıl eğitim öğretim döneminin sonunda şölen havasında geçen sergilerimizle de sizlerin değerli eserlerinizi halkımızla paylaşıyoruz" diye konuştu.

Kursiyerlere satış alanları konusunda da destek verdiklerini belirten Başkan Doğan, "Kurslarda öğrendiğiniz bilgilerle yapmış olduğunuz ürünlerinizi yine sizler için açtığımız satış noktalarında satma imkanı da sağlıyoruz. Kurslarda öğrendiklerinizi üretme ve bunu bir iş alanı, sektör haline getirme arzusu içerisinde olan bayanlarımızı da Kadın Sosyal Yaşam Merkezimiz de yer alan birimlerimize ve atölyelerimize davet ediyoruz. Biz istiyoruz ki, aranızdan iş kadınları çıksın. Önce bir atölyeyle başlasın sonra bir fabrikaya dönüştürsün. Sizlerin ilginiz ve mutluluğunuz bizim enerjimiz. Sizden aldığımız güçle her gecen yıl daha iyisi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

