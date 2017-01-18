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Eğitim Bir-Sen TEOG sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi



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KAYSERİ (İHA) - Eğitim Bir Sen Kayseri 1 no'lu şube 2016 TEOG sınavlarında 120 net yaparak Türkiye birinciliğini paylaşan 13 öğrenci, okul idareleri ve öğretmenlerini ödüllendirdi.

Eğitim Bir Sen 1 no'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada başarıyı her zaman desteklediklerini ve bu başarıda katkısı olan aileleri tebrik ettiğini ifade etti. Okul idarecileri de başarının yanında duran ve önemli projeler de her zaman destek olan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 nolu şube yönetimine teşekkür ettiklerini bildirdi. Ayrıca eğitim çalışanları Kayseri'de yapılması planlanan şehitlere atfedilecek olan 16 derslikli okul projesini heyecanla karşıladıklarını söyledi.

Ödüllendirilen öğrencilerin okullarının isimleri şu şekilde: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Develi, Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Develi, Hisarcık Fevzi Çakmak Ortaokulu Melikgazi, Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Melikgazi, Nuri Has Ortaokulu Melikgazi, Fatih İmam Hatip Ortaokulu Yahyalı, Sema Yazar Ortaokulu Melikgazi, Besime Özderici Ortaokulu Melikgazi, Erbosan Ortaokulu Melikgazi, Erkilet Ali Osman Özel Ortaokulu Kocasina, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu - Kocasinan, Beyazşehir İMKB Ortaokulu Kocasinan, Refika Küçükçalık Ortaokulu - Kocasinan.

(SK)



18.01.2017 15:49:11 TSI

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