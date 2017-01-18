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İmam Hatipli öğrenciler şehitler için Kuran-Kerim okudu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:49
İmam Hatipli öğrenciler şehitler için Kuran-Kerim okudu
İmam Hatipli öğrenciler şehitler için Kuran-Kerim okudu

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Çamardı Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Mezunu 15 temmuz şehidi Ramazan Konuş'un ailesi ve kabrini ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okudular.
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen kahraman şehitlerden Ramazan Konuş'un ailesini ziyaret eden İmam Hatip lisesi öğrenciler okudukları hatimlerin duasını yaptılar. Öğrencilerin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Şehit Ramazan Konuş'un annesi Nazmiye Konuş, "Şehitlerimizin bize bıraktığı mirasa sahip çıkın. Allah sizleri devlete, millete hayırlı eylesin, zihin açıklığı versin, Allah minarelerden ezanımızı, göklerden bayrağımızı eksik etmesin." diye dua etti. Öğrenciler daha sonra 15 Temmuz'un Niğdeli şehitleri Ramazan Konuş, Kemal Tosun ve Varol Tosun'un kabrini ziyaret ederek Kuran-ı kerim okudular.
Düzenlenen ziyaretlerde Okul Müdürü Abdulgani Özkan, öğretmenlerde katıldı.
(YE-SK)

18.01.2017 15:49:41 TSI
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