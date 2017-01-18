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Büyükşehir'in sultanları, Vakıfbank'a hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 16'ncı hafta müsabakasında Vakıfbank ile karşılaşacak.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin 16'ncı haftasında İstanbul'da Vakıfbank'ın konuğu olacak. Yeşil beyazlı takım, 22 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Tarık Almış Spor Salonu'nda denge istasyonlarında çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, savunma ve hücum organizasyonları üzerine yoğunlaştı. Antrenmanı Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan da takip etti. Antrenmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor Baş Antrenörü Süleyman Bozkan, Vakıfbank müsabakasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Puan tablosunda hedefledikleri noktada olduklarını dile getiren Bozkan, "İkinci yarıya galibiyetle başladık. Beylikdüzü karşısında güzel bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircilerimiz de bu müsabakadan keyif aldı. Şimdi İstanbul deplasmanında Vakıfbank ile karşılaşacağız. Önceliğimiz, oyunculara aktardığımız oyun felsefesinin müsabakalara yansıması. Voleybolcularımızdan istediğimiz refleksleri almak zaten bizi başarıya götüren yoldaki en büyük etken. İnşallah, Vakıfbank maçından da galibiyetle ayrılıp, yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

(ÖND-Y)



18.01.2017 15:52:22 TSI

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