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Öğrencilere paylaşmanın önemi anlatıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Dohaycan Derneği Milli Eğitime bağlı okullarda " Yaşam Bir Bütündür" olarak başlattığı çalışmasını geçtiğimiz öğrenim döneminde "bi'iyilik yap Akçakoca" olarak devam ettirdikten sonra, 2016-2017 öğrenim yılında "paylaşmak güzeldir" konusu ile taçlandırıyor.

Osmaniye İlkokulu'nda, ilköğretim 2. Sınıf öğrencilere paylaşmanın çeşitleri ve insanı insan yapan değerleri anlatıldı. Sokakta üşüyen çocuğa yardım edilmesini gösteren, yaralanan çocuğa yardım elini uzatılmasını teşvik eden videolar izlettirildi. Dohaycan Derneği, bu yıl, en iyi paylaşan ve yardımlaşan okul yarışması düzenliyor. Okulda yaptıkları sunumda; "Akçakoca'da birinci gelen okulu seçmek için. öğrencilerden ve okul yönetiminden destek beklediklerini" dile getirdiler. Dernek Başkan Yardımcısı Mükafat Ata tarafından yapılan sunum ve görsel videolar çocuklar tarafından ilgi ile izlendi.

(TT-AY)



18.01.2017 16:02:29 TSI

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