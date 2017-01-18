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Eczacılardan kan bağışına destek



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Kızılay'ın kan bağışı stoklarında yaşanan düşüş sonrası yaptığı çağrıya uyarak kan bağışında bulundu.

29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Burçin Kurtuluş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ulupark'ta bulunan Türk Kızılayı Dilaver Vardarer Kan Alma Biriminde kan bağışında bulunarak duyarlılıklarını ortaya koydu. Oda olarak Kızılay'a destekte bulunmak için yönetim kurulu olarak kan bağışında bulunduklarını kaydeden Başkan Kurtuluş tüm oda, dernek ve STK'ların yanı sıra vatandaşların da bu dönemde kan bağışında bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

(SC-Y)



18.01.2017 16:12:26 TSI

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