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Vali Çakacak, AK Parti Tarsus İlçe Yönetimini kabul etti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, İlçe Başkanı Gül ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Tarsus İlçe Başkanı Gül ise geçen Kasım ayı içerisinde başkanlık görevini devraldığını, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin de Aralık ayı içerisinde belirlendiğini söyledi. Gül, kabulden dolayı şahsı ve teşkilatı adına Çakacak'a teşekkür etti.

(KYM-Y)



18.01.2017 16:15:22 TSI

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