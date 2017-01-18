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Çocuk İhmali ve İstismarının Önlenmesinde Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eksi 25 Derneği ve Eskişehir'deki eğitim sendikalarının ortak çalışması sonucu hazırlanan ve Türkiye'de bir ilk olan, "Çocuk İhmali ve İstismarının Önlenmesinde Eğitim İşbirliği Protokolü" düzenlenen toplantıda imzalandı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı Muammer Karaman, Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Mücahit Bayraktar, Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Serkan Demir, Türk Eğitim Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı Haydar Urfalı, Eksi 25 Derneği Başkanı Burak Karakaya ile dernek yöneticileri Yasemin Karakaya, Buket Özkan ve Eskişehir'deki eğitim sendikalarından temsilciler katıldı.

Eksi 25 Derneği'nin yürüttüğü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteklediği "Çocuk İhmali ve İstismarı Konusunda Eğitim Sendikalarının Önleyici Rolü" çalışmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eksi 25 Derneği, Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şubesi, Eğitim-İş Eskişehir Şubesi, Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi, Türk Eğitim Sen Eskişehir 1 Nolu Şubesi arasında, "Çocuk İhmali ve İstismarının Önlenmesinde Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, protokolün imzalanması esnasında yaptığı konuşmada, "Çocuk ihmali ve istismarı konusunda çalışmaya katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok ses getiren bir çalışma oldu. Eskişehir'deki sendikaların bu konudaki özverili çalışmaları çok önemli. Ayrılıklarımız ve aykırılıklarımız değil, ortak olduğumuz noktalar çok daha fazla. Bu ortak noktalarda buluşup böylesine faydalı çalışmalar yapan dört eğitim sendikasına, Milli Eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların sürdürülebilir olması ve uygulamaya geçirilmesi çok önemli. Bu aşamada da bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Çocuklarımız için yapılan çalışmalara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bugün imzalanan "Çocuk İhmali ve İstismarının Önlenmesinde Eğitim İşbirliği Protokolü'nün çok önemli bir adım olduğunu ve örnek alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(KÇ)



18.01.2017 16:16:22 TSI

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