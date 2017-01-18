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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Geleceğin öğretmen adaylarından materyal sergisi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:16
Geleceğin öğretmen adaylarından materyal sergisi
Geleceğin öğretmen adaylarından materyal sergisi

(Fotoğraflı)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi tarafından Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında düzenlenen Materyal Sergisi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen projede, formasyon eğitimi alan öğrencilerin hayal dünyasından süzülerek oluşturdukları farklı ürün gruplarına ait materyaller, ziyaretçiler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.
Ağırlıklı olarak 12. ve 13. formasyon grubu öğrencilerinin materyal çıktılarının sergilendiği projede, geleceğin öğretmen adayları, öğretim teknolojileri ve materyallerinden nasıl yararlanacaklarını ve bunları öğretme sürecinde nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak öğrenme imkanı elde etti.
Düzenlenen sergi ile öğretmen adaylarının, mesleklerini icra ederken gerekli materyalleri kullanarak öğrencilere yönelik aktif ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmesi hedefleniyor.
(AY)

18.01.2017 16:17:58 TSI
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