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Gazetecilerden Siverek Kaymakamı Demirel'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Siverek ilçesinde görev yapan gazeteciler, bir süre önce göreve başlayan İlçe Kaymakamı Metin Demirel'i ziyaret etti.

Son yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesiyle Isparta Vali Yardımcılığından Siverek Kaymakamlığına atanan Metin Demirel'e STK temsilcileri, muhtarlar vatandaşların ziyareti devam ederken, ilçede ulusal ve yerel basın temsilcileri Demirel'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. İlçenin sorunları hakkında bilgi alışverişi yapan gazeteciler, kentin gelişmesi ve kalkınması için daha önce yapılan çalışmaların basın mensupları olarak devam edeceklerini belirtti.

İlçe Kaymakamı Demirel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dille getirerek, kapısının tüm Siverek halkına açık olduğunu, halka iç içe olmayı sevdiğini söyledi.

(CS-SD-Y)



18.01.2017 16:15:55 TSI

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