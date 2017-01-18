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Türk Kızılayı'ndan engellilere yardım



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılay Şubesi tarafından engelli derneğine giyim ve battaniye yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Silopi Şubesi 50 engelli aile için battaniye ve giyim yardımlarını Silopi Engelliler Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği'ne teslim etti. Dernek Başkanı Abdullah Süer, yapılan yardımların bekletilmeden engellilere dağıtılacağını belirterek yardımlar için Kızılay Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan'a teşekkür etti.

Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan da Kızılay'ın her zaman mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirterek yardımlar geldikçe engellilere bunları ulaştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

(AYM-AKK-Y)



18.01.2017 16:25:33 TSI

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