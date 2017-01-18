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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Rektör Çomaklı "Gelişen Çağa Uyum Sağlıyoruz"

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:23
Rektör Çomaklı "Gelişen Çağa Uyum Sağlıyoruz"
Rektör Çomaklı "Gelişen Çağa Uyum Sağlıyoruz"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, fakülte ve meslek yüksekokullarının ardından enstitüleri de ziyaret etti.
Enstitü müdürleri ile bir araya gelen ve bilgiler alan Rektör Ömer Çomaklı, "Günümüzde yaşanan ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirdi. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde belki de geçmişte hiç olmadığı kadar açık bir biçimde görülmekte" ifadelerini kullandı.
Sözlerine şu şekilde devam eden Rektör Çomaklı "Bütün bunlar dikkate alındığında ülkelerin eğitim ve öğretim programlarına ağırlık vermeleri bir gereklilik haline geldi. Bizde üniversite olarak, lisansüstü ve doktora programlarımızla gelişen çağa uyum sağlayacak bilim adamları yetiştiriyoruz" dedi.
(ÖB-ÖB-Y)

18.01.2017 16:27:37 TSI
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