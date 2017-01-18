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Sivaslı Şehit Aileleri ve Gazileri 'Şehitler durağı'nı ziyaret etti

- Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal:

- "İdam yasası şehit ailelerini rahatlatacak"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Turan Bulut

Kamera : Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve beraberindekiler, terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu otobüs durağına gelerek dua etti.

Burada bir açıklama yapan Dernek Başkanı Mustafa Hızal, Kayseri'deki terör saldırısını lanetlemek üzere geldiklerini ifade ederek, idam yasasının çıkartılması gerektiğini vurguladı. Terör saldırılarının ülkeyi bölmeye yetmeyeceğini belirten Hızal, "Bugün Sivas ilimizde bulunan aziz şehitlerimizin anneleri, babaları ve kahraman gazilerimizle birlikte 17 Aralık 2016 tarihinde askerimize yapılan menfur terör saldırısında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Kayseri ilimizde yaşanan bu alçak, hain saldırıyı lanetliyor ve Sivas olarak, Türkiye Cumhuriyeti olara kınıyoruz. Bu saldırılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve bütünlüğüne saldırı şeklinde yapılmıştır. Bu intihar saldırıları ile bizleri korkutacaklarını ve sindireceklerini zanneden işbirlikçi hainler şunu iyi bilmelidirler ki; bizleri bölmeye, parçalamaya hiçbir zaman güçleri yetmeyecektir. Kahraman askerlerimize, polisimize ve aziz şehitlerimize yapılan bu tür hainlikleriniz devletimize ve milletimize bağlılığımızı kat kat artırarak perçinleştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz olarak devletimizin ve milletimizin yanında olmayı her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kayseri'den sayın cumhurbaşkanıma, başbakanıma, siyasi partilerimize sesleniyoruz. 1984 yılından bugüne kadar kan ve gözyaşlarını hiç dindirmeden askerimizi, polisimizi şehit eden ve sivil vatandaşlarımızı evlerinden çıkararak köy meydanlarında kadın, kız, yaşlı demeden kurşuna dizen PKK terör örgütlerine, 15 Temmuz süreci içerisinde masum halkımızın üzerine kendi tankımızı çeviren, üzerlerine kurşun sıkan FETÖ Terör Örgütü'ne şehit anneleri, babaları, eşleri, çocukları ve kardeşleri, kahraman gazilerimizle ve vatandaşlarımız olarak idamın biran önce gelmesini istiyoruz. Bu milletin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen bu hainlere gerekenlerin yapılması için siyasi partilerimizin bir araya gelerek bu idam yasasını çıkararak bizlerin acılarını bir nebze de olsa rahatlatacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ziyarete Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehit yakınları ve gaziler de eşlik etti.

(TB-SK)



18.01.2017 16:37:35 TSI

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