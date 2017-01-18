19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erbaa'da yeni itfaiye binası için temel atma töreni

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:37
Erbaa'da yeni itfaiye binası için temel atma töreni
Erbaa'da yeni itfaiye binası için temel atma töreni

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeni inşa edilecek itfaiye binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.
Erbaa Belediyesi İtfaiyesinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'nde yapımına başlanan yeni binası için temel atma töreni düzenlendi. Törene Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Mikail Altıntaş, İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Malumunuz itfaiye binamız şehrin ortasında kalmış, özellikle yangın ihbarlarına çıkışlarda ciddi problemler yaşanıyordu. Bugün yeni itfaiye binamızın temelini atarak 3-4 ay gibi bir sürede bitirip faaliyete geçireceğiz. Buradan olaylara daha hızlı müdahale edilebileceği kanısındayız. Bir taraftan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarımıza yakın, bir taraftan Erek Caddesi'ne yakınlığıyla vakalara daha rahat müdahale edeceğiz. Bugün aynı zamanda Yunus Emre Parkı'ndaki Bilgi Evimizin temeli atılacak. Böylelikle artık emekleme döneminden ayağa kalkmış olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu güne bu projelerin alt yapısını hazırlıyorduk. Artık bu temel atmalara Erbaa alışacak" dedi.
Duaların okunması ve kurban kesilmesinin ardından Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mikail Altıntaş ile birlikte butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi.
(ŞK-SLH-Y)

18.01.2017 16:41:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma
YEREL

FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA
'Kanal Tokat' projesi
YEREL

'KANAL TOKAT' PROJESİ
AK Partililerden Kızılay'ın kan bağışına destek
YEREL

AK PARTİLİLERDEN KIZILAY'IN KAN BAĞIŞINA DESTEK
CHP'li Şahin'den yeni Anayasa değerlendirmesi
YEREL

CHP'Lİ ŞAHİN'DEN YENİ ANAYASA DEĞERLENDİRMESİ
40 yıllık memura veda yemeği
YEREL

40 YILLIK MEMURA VEDA YEMEĞİ
Zile'de okullara geri dönüşüm kutusu
YEREL

ZİLE'DE OKULLARA GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU
Turhallı gençler Avrupa yolcusu
YEREL

TURHALLI GENÇLER AVRUPA YOLCUSU