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Erbaa'da yeni itfaiye binası için temel atma töreni



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeni inşa edilecek itfaiye binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erbaa Belediyesi İtfaiyesinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'nde yapımına başlanan yeni binası için temel atma töreni düzenlendi. Törene Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Mikail Altıntaş, İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Malumunuz itfaiye binamız şehrin ortasında kalmış, özellikle yangın ihbarlarına çıkışlarda ciddi problemler yaşanıyordu. Bugün yeni itfaiye binamızın temelini atarak 3-4 ay gibi bir sürede bitirip faaliyete geçireceğiz. Buradan olaylara daha hızlı müdahale edilebileceği kanısındayız. Bir taraftan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarımıza yakın, bir taraftan Erek Caddesi'ne yakınlığıyla vakalara daha rahat müdahale edeceğiz. Bugün aynı zamanda Yunus Emre Parkı'ndaki Bilgi Evimizin temeli atılacak. Böylelikle artık emekleme döneminden ayağa kalkmış olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu güne bu projelerin alt yapısını hazırlıyorduk. Artık bu temel atmalara Erbaa alışacak" dedi.

Duaların okunması ve kurban kesilmesinin ardından Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mikail Altıntaş ile birlikte butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi.

(ŞK-SLH-Y)



18.01.2017 16:41:37 TSI

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