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Yunusemre'den eski müdürlere ahde vefa



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesinin tescillenmesinde emeği olan ancak şu an başka kurumlarda görevlerine devam eden Ramiz Çoban ve Sinan Aktaş'ı ziyaret etti. Çoban ve Aktaş'a yeni görevlerinde başarılar dileyen Avşar, kurumlarla her zaman işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucunda ISO 9001 Kalite Belgesi'nin alınmasında emeği olan ancak Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görev süresi dolduğu için kısa bir süre önce eski görev yeri olan Yunusemre Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne dönen Ramiz Çoban ile Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nden İş-Kur İl Müdürlüğü'ne atanan Sinan Aktaş'ı ziyaret ederek, ISO 9001 Kalite Belgesi'nin alınma sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı Teşekkür Belgesi takdim etti. Avşar, Ramiz Çoban ve Sinan Aktaş'a yeni görevlerinde başarılar dilerken, "Yunusemre Belediyesi henüz 3 yıllık bir belediye olmasına rağmen yönetim ve hizmet kalitesiyle fark oluşturdu. Yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucunda ISO 9001 Kalite Belgesini alarak hizmet kalitemizi tescillemiş olduk. Bu süreçte değerli müdürlerimizin emeği büyük. Onları ziyaret ederek hem teşekkür etmek hem de yeni görevlerinde başarı dileklerimizi iletmek istedik." diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Ramiz Çoban ve Sinan Aktaş ise Yunusemre Belediyesi'nde görev yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

(SC-Y)



18.01.2017 16:44:34 TSI

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