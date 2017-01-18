YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunusemre Belediyespor, Karaağaçlı'yı mağlup etti

Yunusemre Belediyespor, Karaağaçlı'yı mağlup etti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenen maçta Karaağaçlı Teknikspor'u 4-1 mağlup etti.

Yunusemre Belediyespor, ligde galibiyet serisini sürdürüyor. Mavi beyazlı takım erteleme maçında Karaağaçlı Stadyumunda oynanılan müsabakada Karaağaçlı Teknikspor ile karşılaştı. Müsabakada gülen taraf rakibini 4-1 yenen Yunusemre Belediyespor oldu. Yunusemre Belediyespor maçta futbolcuları Şahin Karaca (2), Kadir Kaya ve Gökay Tunç'un attığı goller ile sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu galibiyet ile Süper Amatör Lig A grubunda liderliğini devam ettiren Yunusemre Belediyespor, ligde hafta sonu Sanayispor ile karşılacak.

(AY-Y)



18.01.2017 16:48:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER