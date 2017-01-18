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Yunusemre Belediyespor, Karaağaçlı'yı mağlup etti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:44
Yunusemre Belediyespor, Karaağaçlı'yı mağlup etti
Yunusemre Belediyespor, Karaağaçlı'yı mağlup etti

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenen maçta Karaağaçlı Teknikspor'u 4-1 mağlup etti.
Yunusemre Belediyespor, ligde galibiyet serisini sürdürüyor. Mavi beyazlı takım erteleme maçında Karaağaçlı Stadyumunda oynanılan müsabakada Karaağaçlı Teknikspor ile karşılaştı. Müsabakada gülen taraf rakibini 4-1 yenen Yunusemre Belediyespor oldu. Yunusemre Belediyespor maçta futbolcuları Şahin Karaca (2), Kadir Kaya ve Gökay Tunç'un attığı goller ile sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu galibiyet ile Süper Amatör Lig A grubunda liderliğini devam ettiren Yunusemre Belediyespor, ligde hafta sonu Sanayispor ile karşılacak.
(AY-Y)

18.01.2017 16:48:48 TSI
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