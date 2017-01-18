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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına şefkat eli

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:53
Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına şefkat eli
Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına şefkat eli
- 2016 yılı içerisinde bin 192 sokak hayvanının bakımı yapıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinde, 2016 yılı içerisinde bin 192 sokak köpeğinin bakımı yapıldı.
Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nca verilen bilgilere göre, 2016 yılı içerisinde Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevine getirilen bin 192 sokak köpeğinin tamamının bakımları yapıldı ve bunlardan aşı olgunluğuna erişmiş olan 980 köpeğe kuduz ve parazit aşıları vuruldu. 980 adet köpekten 743'ünün kısırlaştırılarak, küpelendi. Sahiplenilmeyen 986 adet köpeğin ise bir süre müşahede altında tutulup bakımları yapıldıktan sonra, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tekrar alındıkları ortama geri bırakıldıkları bildirildi. Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinde 2016 yılı içerisinde bakımları yapılan 192 köpeğin sahiplendirildiği, ancak bu sayının çok düşük olduğu belirtildi. Hayvansever vatandaşların bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermelerinin beklendiği vurgulanan açıklamada, Yeniköy bölgesinde yapımı büyük oranda tamamlanmış olan Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın hizmete girmesiyle birlikte, Malatya'nın bu alanda Türkiye'nin en iyi illerinden biri konumuna geleceği ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı içerisinde, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk olan günlerde yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktığına da dikkat çekildi.
(BT-SD-Y)

18.01.2017 16:58:41 TSI
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