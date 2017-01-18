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Vali Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:52
Vali Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
Vali Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından organize edilen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Çelik, yaşanan sorunların ve problemlerin karşılıklı birbirimizi dinlediğimiz zaman daha kolay çözüme ulaşacağını söyledi.
Her konuda haklı olmanın zor bir mesele olduğunu aktaran Vali Çelik, Odunpazarı ilçe mahalle muhtarları toplantısında yaptığı konuşmada, "Mahalle muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda sorunları, sıkıntıları dinliyor ve bunlara karşı üretilecek çözümleri ilgili kurumlarımıza ulaştırıyoruz. Sorunların çözümü noktasında mahalle halkının rahatlamasına devlet olarak büyük önem veriyoruz" dedi.
Kurumlararası işbirliğine dikkat çeken Vali Çelik, "Devletimizin kurumları vatandaşlarımıza hizmet etmek için vardır. Biz, hiçbir kurumumuzu diğer kurumumuzdan ayırt etmeyiz. Eğer vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir sıkıntısı, bir sorunu varsa bunu ilgili yerlere iletmelidirler. Muhtarlarımız da kurumlarımızla yakından tanışık olmalı, vatandaşlarımızın istek ve dileklerini kurumlarımıza iletmelidir. Sorunları yerinde tespit etmek ve çözüme ulaştırmak ilgili kurumlarımızın görevidir" diye konuştu.
Sağlıklı yeni bir nesil yetiştirmek için bilinçli tüketici olmak gerektiğini savunan Vali Çelik, "Tüketici neyi nasıl tükettiğini bilmeli. Kendimizi ve geleceğimizi düşünmeli, bilinçli tüketici olmalıyız. Bu yüzden gıda üretim ve satış yerlerinin ciddiyetle denetlenmesine önem vermeliyiz" şeklinde konuştu.
Muhtarların dilek ve temennilerini not alan Vali Çelik, isteklerin ilgili kurumlara iletilerek çözümü noktasında yardımcı olunacağını söyledi.
Toplantıya, Vali Çelik'in yanı sıra; Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Şennur Azade, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Salih Söğüt ve ilçe kamu kurum müdürleri katıldı.
(KÇ)

18.01.2017 17:56:41 TSI
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