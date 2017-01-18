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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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İlkokul öğretmenlerinden örnek sosyal dayanışma

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:07
İlkokul öğretmenlerinden örnek sosyal dayanışma
İlkokul öğretmenlerinden örnek sosyal dayanışma

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Sakarya ilkokulu öğretmenleri, okuldaki bin 200 öğrenci için kışlık kıyafetlerini temin ederek, öğrencilere teslim etti.
Viranşehir'deki Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Mehmet Arslan'ın öncülüğündeki öğretmenler Ece daştan, Oğuz Kararmaz ve Elif demirbaş isimli öğretmenlerin girişimiyle okuldaki bin 200 öğrenci için kışlık kıyafet kampanyası başlatıldı. Özel bir kolejin ve hayırseverlerin desteği ile okuldaki öğrenciler için kışlık kıyafetler temin eden öğretmenler, öğrencilere tek tek giysilerini teslim etti.
Okul Müdürü Fuat Alkan, projenin sosyal dayanışma örneği olduğunu belirterek, okul öğretmenlerini kutladı. Müdür Alkan, "Öğretmenlerimizin yaptığı başarılarla gurur duyuyorum. Bizler öğretmenlerimizin göstermiş olduğu bu özverili davranışlarından dolayı her zaman onların destekçisi olmuşuzdur. Ayrıca Özel Mektebim Koleji idarecileri ve öğretmenlerinin bu soğuk kış gününde minik öğrencilerimizin kalplerini ısıtan ve yüzlerinde gülücükler açtıran yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(EZ-SD-Y)

18.01.2017 18:11:54 TSI
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