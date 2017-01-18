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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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İHH Malatya şubesinden yardım seferberliği

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:55
İHH Malatya şubesinden yardım seferberliği
İHH Malatya şubesinden yardım seferberliği

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya şubesi son bir ayda son bir ayda 18 tır gıda yardımı Suriye'ye gönderdi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi mağdur ve mazlumla insanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsam son bir ya da Malatya'dan Suriye'ye 18 yardım tırı gönderirken Malatya'nın muhtelif yerlerinde yaşayan 70 aileye yiyecek ve giyecek ve 55 aileye de soba yardımında bulundu. Son bir ayda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İHH Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin, başlattıkları yardım seferberliğine Malatyalıların ilgi gösterdiğini söyledi. Derin, "Suriye'ye insani yardımlarını aralıksız sürdüren derneğimiz bunun yanı sıra şehrimizde bulunan Suriyeli kardeşlerimize de yardım götürüyor. Resmi rakamlara göre, Suriye'de 400 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ülkenin 20'den fazla bölgesinde yaşayan 1,5 milyon insana halen yardım ulaştırılamıyor. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar açlık nedeniyle ölüm riskiyle hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Malatyalılar oradaki kardeşlerini hiçbir zaman unutmadı. Unutmuyor da yardımlar sürekli aralıksız devam ediyor. Ben buradan yardım yapan bütün hayırsever Malatyalılara sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(YA-SD-Y)

18.01.2017 18:59:53 TSI
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