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Tavşancıl Albay Sami Bey Evi restore ediliyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tavşancıl parselde bulunan Albay Sami Bey Evi yeniliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tavşancıl'da bir tarihi yapıyı daha günümüze kazandırıyor. Dilovası Tavşancıl mahallesi 1690 nolu parselde yer alan üç katlı tarihi ev, restorasyon projesi kapsamında yenileniyor. Yörede Albay Sami Bey Evi olarak bilinen tarihi yapı, mimarisi ve malzeme niteliği açısından diğer Tavşancıl evlerinden farklı özellikler taşıyor. Toplam kullanım alanı 243 metrekare olan yapının bodrum ve zemin katı 80, birinci katı ise 83 metrekare ölçülerine sahip. Binanın bodrum katı taşlık ve odalardan oluşuyor. Zemin ve birinci kata sofa, odalar, tuvalet ve banyo bulunuyor.

(RFK-Y)



19.01.2017 13:06:36 TSI

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