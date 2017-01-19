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Başkan Baran, MHP İl Başkanını ağırladı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve yönetimi ile MHP'li Meclis Üyeleri Vahit Eryılmaz, Mehmet Gümüş ve Eyüp Öztürk'ü makamında ağırladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, nazik ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti aktardı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Önce vatan, bayrak ve milletim diyen, bu süreçte de büyük hassasiyet gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP camiasına teşekkür ediyorum. 15 Temmuz ve akabinde Yenikapı ruhuna her zaman sahip çıktınız. Aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyoruz. Kıyamete kadar bu millet, her zaman el birliği içerisinde ecdadımızın haçlılara karşı vermiş olduğu mücadeleyi sürdürecek" dedi.

Başkan Baran'a teşekkür eden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de konuşmasında, "Türk milleti 15 Temmuz'dan sonra yaşanan süreçten başarılı bir şekilde çıkmayı başardı. MHP camiası da Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin izinden dik duruşunu sürdürmüştür. Bizlere karşı gösterdiğiniz nezaket ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(KK-RFK-Y)



19.01.2017 13:16:01 TSI

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