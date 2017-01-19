YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençlik kollarından Yenimahalle muhtarına ziyaret

Gençlik kollarından Yenimahalle muhtarına ziyaret



(Fotoğraflı)



Emrah Yıldız

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları, Yeni Mahalle Muhtarı Teoman Temelkuran'ı ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Rüştü Amil ve yönetim kurulu üyeleri, Çarşı Meydanı Uzaldı İş Hanı'na taşınana Yeni Mahalle Muhtarlığına Hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Amil, yönetimi ile birlikte yapmış olduğu ziyarette, 8 yıldır Yeni Mahalle Muhtarlığı yapan Teoman Temelkuran'ın hem genç hem de çalışkan bir muhtar olduğunun altını çizerek," Muhtarlığın çok büyük sorumlulukları var. Ama abimiz bu sorumluluğu layığı ile yerine getiriyor. Kendisine başarılarının devamı diliyorum" diye konuştu.

Muhtar Temelkuran, ziyaretten ötürü AK Parti gençlik kollarına teşekkür ederek, " Bizler sadece ailelerimizden sorumlu değiliz. Yaşadığımız mahalle sakinleri artık bizim sorumluluğumuz altında. Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için seçildik. Görevimizi de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

(EY-SÖ-Y)



19.01.2017 13:26:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER