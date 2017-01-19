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İhracata giden yol: Lojistik Köy

- Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

- "Lojistik Köy şehir ekonomisini şahlandıracak"

- Samsun Valisi İbrahim Şahin:

- "Lojistik merkeziniz varsa siz bir adım önde oluyorsunuz"



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SAMSUN (İHA) - Üretim ve ihracat gücü ile adından söz ettiren Samsun, hızla yapımı devam eden Lojistik Köy projesi ile uluslararası ve bölgesel lojistik güç olma yolunda hızla ilerliyor. Bir anlamada Samsun ekonomisini şahlandıracak projelerden biri olan Lojistik Köy ile artık üreticinin ürettiği heba olup gitmeyecek, dökülen alın terinin hakkını alacak.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğü, Tekkeköy Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının da işbirliği ve destekleriyle Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde yaklaşık 680 dönümlük arazide yapım çalışmaları devam eden Lojistik Köy'ün idari komite toplantısı Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.



"Tarlada 1, pazarda 5 TL dönemine artık son"

Toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanlarının olduğu depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulacağı lojistik köylerin Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında büyük önem arz ettiğini vurguladı. İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesinde Samsun Lojistik Köy Merkezi inşaatının ve çevre düzenlemesinin bitirileceğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Bir tesadüf müdür bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gündür bir malın üretildiği alandan çıkıp da pazara gelinceye kadar üzerine ilave edilmiş navlun giderleri ile ilgili çarpıklığı dile getiriyor. Tarlada 1 lira olan bir malın pazarda fiyatının 20 katına çıktığı çarpıklığı ifade ederek bir anlamda lojistiğin de önemini vurgulamış oluyor. Eskiden bir malın pazar fiyatını ulaşım giderleri belirliyordu. Şimdi modern dünyada ulaşım giderlerinden çok daha farklı olan elleçleme, depolama ve bunun dışında birçok giderler malın pazardaki fiyatını belirleyen unsurlar oldu. Eğer bu döngüyü iyi bir pratiğe döndürürsek Samsun'umuzun da sahip olduğu hava, kara, deniz ve demir yolu gibi tüm ulaşım ağları ile lojistiği en iyi uygulayan şehirlerden biri oluruz. Hatta iddia ediyorum en iyisi biz oluruz" diye konuştu.



"Lojistik Köy şehir ekonomisini şahlandıracak"

Demiryolu bağlantısının projenin en hassas noktalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Bu konuyu DDY yetkililerimizle sürekli görüşüyoruz. Milletvekillerimiz de bu konuda çok hassas. Samsun merkezinden Tekkeköy'e kadar, eski banliyö Çarşamba demiryolu hattını lojistiğe erişim hattı olarak şimdilik kullanacağız ama daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nden bir hattın oraya yapılması ile ilgili plan proje ve kamulaştırma süreçleri ile ilgili işler devam edecek. Bu proje Samsun'umuz için yürüttüğümüz en önemli projelerden biri. Lojistik Köy şehir ekonomisini şahlandıracak. Özellikle üreticilerimiz için büyük önem taşıyor. Lojistik Köy ile artık üreticinin ürettiği ürünü heba olup gitmeyecek benim köylüm benim üreticim döktüğü alın terinin hakkını alacak" şeklinde konuştu.



"Lojistik Köyünüz varsa bir adım öndesinizdir"

Başkan Yılmaz'ın ardından konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin ise, "Dün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ve 2017 yılı yatırım programına alınması yönündeki kararı imzaladı. Bu yapıldığında dışarıdan Samsun'a gıda ürünlerinin gelmesi yerine, biz buradan başka şehirlere ve ülkelere göndereceğiz. Onun için bizim her hâlükârda lojistiğe ihtiyacımız var. Özellikle tüketim ekonomisinin her geçen gün kamçıladığı, bize daha fazla tüketimi hatırlattığı bir dünyada yaşamaya başladık. Bir taraftan da elektronik ticaretin Amerika'da yüzde 70'lere çıktığı, Türkiye'de yüzde 15'lerde olduğu bu çok bakir bir alanın önümüzdeki dönemde çok hızlı gelişeceğini dikkate alırsak, lojistiğin bundan 3 veya 4 kat daha önem arz ettiğini söylemek istiyorum. Samsun dört ulaşım aksını bünyesinde barındırıyor. Demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu bu avantajlı durum sadece dört şehirde bulunuyor. Bunlar Samsun, İzmir, İstanbul ve Mersin'dir. Biz bu anlamda çok şanslıyız. Karadeniz'de sadece dört ulaşım modunu bünyesinde barındırmaktadır. Bu proje bir Avrupa Birliği projesinin oluşumunda katkısı olan benden önceki meslektaşım Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Lojistik merkeziniz varsa siz bir adım önde oluyorsunuz. Ticaret yapıyorsanız, taşımacılıkla uğraşıyorsanız lojistik merkeziniz yoksa bu faaliyetleri sürdürüyor olmanız çok zordur" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



19.01.2017 13:29:46 TSI

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