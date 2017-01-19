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"15 Temmuz: İhanet ve Direniş" temalı kısa film yarışmasına başvurular başladı

- 15 Temmuz filmlerle anlatılacak

- Çekmeköy 2'nci Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın lansmanı yapıldı



(Fotoğraflı)



Hasibe Karadağ - Serdal Altıntepe

İSTANBUL (İHA) - "15 Temmuz: İhanet ve Direniş" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın lansmanı Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, teması "15 Temmuz: İhanet ve Direniş" olarak belirlenen Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın lansmanı Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Lansman törenine, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, aralarında oyuncu Hakan Boyav'ında bulunduğu yarışmanın jüri üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çekilen filmler sayesinde sinemaaracılığıyla 15 Temmuz gecesi yaşananların gelecek nesiller için kalıcı hale getirilebilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın lansman töreni, 15 Temmuz gecesini anlatan video gösterimiyle başladı. Ardından yapılan konuşmalarda 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve hain darbecilere karşı direniş gösterdiği için şehit olan vatandaşların Türkiye için önemine vurgu yapıldı.



"15 Temmuz'u unutursak o gün bu ülke için şehit olanlar bize haklarını helal etmezler"

Geçen sene birincisi düzenlenen yarışma için 15 Temmuz sebebiyle "İhanet ve Direniş" temasını belirlediklerini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "İstedik ki bu senede 15 Temmuz temalı uluslararası kısa film yarışması yapalım. Çünkü bizler 15 Temmuz'u unutursak o gün bu ülke, bu millet için şehit olanlar bize haklarını helal etmezler. Biz o şehitlerimizin haklarını helal edebilmeleri için inşallah 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. İnşallah inanıyorum ki yine ciddi bir katılım olacak ve sonunda bundan önce olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımıyla 13 Temmuz 'da finalini yapmak istiyoruz" dedi.



"Üretilen her film, geleceğe o günle ilgili bir belge niteliği taşıyacak"

Kısa film yarışmasının 15 Temmuz'un geleceğe aktarılması sebebiyle çok değerli bir çalışma olduğunu ifade edenOyuncu Hakan Boyav, "15 Temmuz İhanet ve Direniş temasında çok önemli yerli ve yabancı filmlerin yarışmaya katılacağını düşünüyorum. Bu temada ödül alsın almasın üretilen her film, geleceğe o günle ilgili bir belge niteliği taşıyacak. 100- 250 sene sonra o filmlerden biz o gün yaşanılanları da anlaşılmış olacağız. Çekmeköy Belediyesi'nin hem sanata hem de özellikle bu temaya öncülük yaparak böyle bir film yarışması düzenlemesi bizler için gurur vericidir" diye konuştu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın proje sahibi olarak yer aldığı uluslararası kısa film yarışmanın jürisinde alanında yetkin çok sayıda isim bulunuyor. Yarışmanın jüri koltuklarında, yönetmenler Mustafa Şevki Doğan ve Mesut Uçakan, Sosyolog Erol Erdoğan, ünlü oyuncular Turgay Tanülkü ve Hakan Boyav, gazeteciler Metin Yüksel ve Meryem İlayda Atlas yer alıyor. Yarışmaya, toplam süresi 15 dakikayı aşmayan dijital formatta kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel filmler katılabilecek. Başvurular 19 Ocak - 2 Haziran tarihleri arasında www.ihanetvedirenis.comadresi üzerinden online olarak alınacak.

Danışma kurulu ve ön eleme ekibini geçip, jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girmeye hak kazanan filmlere ödülleri 13 Temmuz'da düzenlenecek törende verilecek. Yarışma sonunda birinci seçilen filme 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL verilecek. Şehit Ömer Halisdemir Özel Ödülü'ne 12 bin TL, jüri özel ödülüne 10 bin TL ve 5 film için 5'er bin TL mansiyon ödüllerinin de verileceği yarışmada toplamda 112 bin TL ödül sahiplerini bulacak.

(HK-HB-Y)



19.01.2017 13:44:14 TSI

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