19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Ata hastanede incelemelerde bulundu

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:44
Vali Ata hastanede incelemelerde bulundu
Vali Ata hastanede incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya 750 Yataklı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hizmete giren hastanenin yetkililerinden bilgi alan Vali Ata, Hatay'da mevcut kamu ve özel hastaneler, sağlık personeli ve uzman ekipleriyle sağlık hizmetleri konusunda çok önemli bir aşama kaydettiğini, devletin her zaman vatandaşlara en iyi, en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın çabası içinde olduğunu belirtti.
Yeni hizmete giren hastanenin, Hatay genelindeki yataklı tedavi kurumlarının hem kapasitesini artıracak hem de adeta bölge hastanesi gibi tamamına hizmet verecek nitelikte olduğunu ifade eden Vali Ata, hastanenin yüzde 65 kapasite ile hizmet verdiğini, her geçen gün kademe kademe hizmet kapasitesini artırdığını söyledi.
Vali Ata, şehir merkezine uzaklığı 12 km, toplam arsa alanı 139.798 metrekare olan hastanede; yoğun bakın ünitesi ve ameliyathanenin de aktif halde hizmet verdiğini belirtti.
İnceleme gezisinde Vali Ata'ya, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sabahattin Yılmaz'da eşlik etti.
(ADM-Y)

19.01.2017 13:48:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da TOKİ 1. etap çalışmaları başladı
YEREL

İSKENDERUN'DA TOKİ 1. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Türk Kızılayından eğitime destek
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN EĞİTİME DESTEK
Halepli ailelere sıcak yemek desteği
YEREL

HALEPLİ AİLELERE SICAK YEMEK DESTEĞİ
Hatay Büyükşehir Belediyesi atletlerinin başarısı
YEREL

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATLETLERİNİN BAŞARISI
Ahrazoğlu: &quot;Hatay cazibe merkezi il olmalı&quot;
YEREL

AHRAZOĞLU: "HATAY CAZİBE MERKEZİ İL OLMALI"
Hatay'da yoğun sis
YEREL

HATAY'DA YOĞUN SİS
Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Vali Ata; 'Hizmette sorumluluğumuz çok büyük'
YEREL

VALİ ATA; 'HİZMETTE SORUMLULUĞUMUZ ÇOK BÜYÜK'
Hatay'da mezarlıkta top mermisi bulundu
YEREL

HATAY'DA MEZARLIKTA TOP MERMİSİ BULUNDU
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Hatay'da PKK/KCK operasyonu
YEREL

HATAY'DA PKK/KCK OPERASYONU
Özçekim yapmak isterken elektrik akımına kapıldılar
YEREL

ÖZÇEKİM YAPMAK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR

Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak
YEREL

HATAY'IN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK