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Müdür Avan standart dışı plakalar konusunda vatandaşları uyardı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni İlçesi Emniyet Müdürü Cemal Avan, standart dışı plakaların bir an önce değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Müdür Avan standart dışı takılan plakalar hakkında yaptığı açıklamada "676 sayılı kanun hükmünde araç plakalarının cemiyet dışında yetkisiz kişilere basımı halinde baskı yapan yere 10 bin TL, standart dışı veya okunmasına engel olacak şekilde, yani APP plaka takanlar 412 TL, aracı plakasız kullananlar bin 698 TL ve mükerrer veya sahte plaka takanlara 5 bin TL ceza işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın bu konularda duyarlı olmasını rica ediyoruz. Trafik tescil ve denetleme büro amirliği ekipleri bu anlamda denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

(RK-OE-Y)



19.01.2017 14:00:31 TSI

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