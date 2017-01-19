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Büyükşehir ulaşım için çalışıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Kayseri'de ulaşımı daha da rahatlatacak olan projeleri gerçekleştirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Ulaşım Master Planı Sunumuna Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan Ulaşım Master Toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve bürokratlar iştirak etti. Başkan Mustafa Çelik, gerçekleştirilen sunumda Ulaşım Master Planı'nda gelinen son durumu, yapılan anketler ve çıkan sonuçların değerlendirileceğini belirtti. Orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmaları değerlendiren Başkan Çelik, " Yapılan anketler, anketlerin sonunda çıkan datalar ve kısa, orta, uzun vadede yapılması gereken işleri görüşeceğiz. Bu konuda özellikle İlçe Belediye Başkanlarımızın da görüşüne, fikirlerine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Anayurt ve Erkilet Raylı Sistem Hattının son halini gözden geçirmek istiyoruz. Ayrıca 4 ya da 5 tane yapmayı planladığımız katlı kavşaklarımız var" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik 2017 yılını şehrin ulaşımını rahatlatma adına önemli çalışmaların yapılacağı bir yıl olarak belirtti. Başkan Çelik bu manada yapılacak olan projelerle Kayseri'nin ulaşım ve toplu taşımada örnek gösterilen bir il olmaya devam edeceğini söyledi.

(SK)



19.01.2017 14:53:30 TSI

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