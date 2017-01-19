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AK Parti Trabzon Seçim İşleri Başkanlar Toplantısı yapıldı.

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:58
AK Parti Trabzon Seçim İşleri Başkanlar Toplantısı yapıldı.
AK Parti Trabzon Seçim İşleri Başkanlar Toplantısı yapıldı.

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Bayram Öztürk, Cumhuriyeti Halk Partisi tarafından halkımıza sunulan tüm olumsuz algıları bilgi ve belgelerimizle boşa çıkartacaklarını söyledi.
AK Parti Trabzon Seçim İşleri Başkanları toplantısı İl Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Bayram Öztürk başkanlığında İl Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bayram Günaydın, İl Gençlik ve Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanları ile İlçe Seçim İşleri Başkanları katıldı. Toplantıda anayasa değişikliğiyle alakalı bilgiler veren Öztürk, "TBMM'de anayasa değişikliğine ilişkin süreç ilerliyor ve görünen o ki referandum yapılmak üzere milletimiz sandığa gidecek. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak referandum sürecini planlayacak, programlayacak ve ardından uygulayacak olan ekiplerimizi oluşturduk. Genel Merkezimizin talimatı üzerine saha çalışmalarımıza da en yakın zamanda başlayacağız" dedi.
Öztürk, Cumhuriyeti Halk Partisi tarafından halkımıza sunulan tüm olumsuz algıları bilgi ve belgelerimizle boşa çıkartacaklarını belirterek, " CHP felaket tellallığı yapmaya devam etsin biz ise işimizi en iyi şekilde yapacağız. Milletimizin desteği ve AK Parti iktidarıyla birlikte Dünya gündemini belirleyen bir Türkiye var. Rol verilen değil rol biçen Yeni Türkiye olarak milletimizin emrinde çalışmalarımız hız kesmeyecektir. Referandum kuru bir particilik mücadelesinin tezahürü olmayacaktır, referanduma sunulacak olan anayasa değişikliklerini dikkate aldığımızda parlamenter sistemin tıkanıklığının bertaraf edilmesi ve milli mücadelemizin devamı olacaktır. Ödenen hiçbir bedeli heba etmeye hakkımız yoktur"
(GÖK-

19.01.2017 15:02:53 TSI
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