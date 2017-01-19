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Sömestr boyunca eğlence Park Afyon'da

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:06
Sömestr boyunca eğlence Park Afyon'da
Sömestr boyunca eğlence Park Afyon'da

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen, Park Afyon Alışveriş Merkezi, eğlencenin adresi olmaya devam ediyor.
20 Ocak'ta okulların tatil olmasıyla beraber karnesini alan çocuklar Park Afyon'a koşacak. 16 gün boyunca birbirinden heyecanlı sahne showları, tiyatrolar ve yarışmalar sömestr tatilinde çocuklar kadar tüm ziyaretçileri eğlendirecek.
Karagöz ipli kukla oyunu ile tarihe yolculuk edecek olan minikler, ilizyon show ile şaşıracak, maskotların eğlenceli gösterileri ile kahkalara boğulacak. 21 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan sömestr etkinlikleri, hafta içi saat 15.00-17.00, hafta sonları ise 13.00-15.00 arası Park Afyon'da ziyaretçilerini bekliyor. (Gc-

19.01.2017 15:10:54 TSI
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