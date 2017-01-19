19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karataş: "Öğrenciler ara tatili dinlenerek geçirmeli"

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:13
Karataş: "Öğrenciler ara tatili dinlenerek geçirmeli"
Karataş: "Öğrenciler ara tatili dinlenerek geçirmeli"
- Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş:
- "Ara tatil dersleri telafi etmek için değil öğrencilerin dinlenmesi, kitap okuması ve güzel vakit geçirmeleri için iyi bir fırsat"

(Fotoğraflı)

Doğan Arzık
ORDU (İHA) - Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Ordu'da 131 bin 500 öğrencinin karne alacağını, ara tatile giren öğrencilerin yoğun bir şekilde ders çalışması yerine bol bol kitap okuyup, güzel zaman geçirmeleri gerektiğini söyledi.
19 Eylül'de başlayan 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi yarın sona eriyor. Ordu genelinde ise 131 bin 500 öğrenci ilk dönem ki notlarını görebilmek için karne almaya hazırlanıyor. Sömestri tatili öncesi açıklamalarda bulunan ve Ordu'da 131 bin 500 öğrencinin karne alacağını dile getiren Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, yalnızca öğrencilerin değil, öğretmenlerin, idarecilerin ve ailelerin karne alacağını söyledi. Ara tatilin iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Karataş, öğrencilere kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

"15 günde dersler telafi edilemez"
Eğitim öğretimde ara tatilin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Karataş, "İlk yarının sona ermesi ile hepimiz karnemizi alıyoruz. Karnelere bakılarak öğrencinin başarısızlığı öğrenciye yüklenmemeli. Karneler değerlendirilerek eksik ya da fazla olan her şey tespit edilerek öğrenci hakkında alınacak önlemeler istişare edildikten sonra alınmalı. Ayrıca tatil süresince çocukların zayıf olan dersleri çalışması yerine bol bol kitap okumaları ve dinlenmeleri gerekiyor. Eğer imkanları varsa sinema, tiyatro veya spor aktivitelerine katılabilirler. Çünkü 15 günde derslerin telefi edilmesi gibi bir durum yok. Bu sebeple kitap okumaları daha önemli olacaktır. Kitap okumak hem derslere hem de sınavlara olumlu yansıyacaktır. Ara tatili dinlenmiş bir şekilde geçiren öğrenci ikinci döneme daha hazır başlayacaktır" dedi.
2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı ise 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
(DGN-SLH-Y)

19.01.2017 15:17:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fatsa'da huzur toplantısı
YEREL

FATSA'DA HUZUR TOPLANTISI
Fatsa zabıtasından 313 iş yerine ceza
YEREL

FATSA ZABITASINDAN 313 İŞ YERİNE CEZA
Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

ORDU'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Metin Gündoğdu: &quot;Hizmet için dağları deliyoruz&quot;
YEREL

METİN GÜNDOĞDU: "HİZMET İÇİN DAĞLARI DELİYORUZ"
Cumhuriyet Mahallesi yeni parka kavuşuyor
YEREL

CUMHURİYET MAHALLESİ YENİ PARKA KAVUŞUYOR
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay:
YEREL

BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI TURBAY:

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar:
YEREL

FİSKOBİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAYRAKTAR:
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Fatsa'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne doğalgaz verildi
YEREL

FATSA'DA MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ VERİLDİ
Fatsalı Gençler Okuyor Projesi
YEREL

FATSALI GENÇLER OKUYOR PROJESİ
Güvenlik güçlerine ücretsiz sağlık hizmeti
YEREL

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
&quot;Erdoğan'ın çağrısı fındık fiyatlarını etkiledi&quot;
YEREL

"ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI FINDIK FİYATLARINI ETKİLEDİ"
Hastaneden güvenlik görevlilerine jest
YEREL

HASTANEDEN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE JEST
Ordululardan Halep'e beslenme yardımı
YEREL

ORDULULARDAN HALEP'E BESLENME YARDIMI
2017'nin ilk umre kafilesi yola çıktı
YEREL

2017'NİN İLK UMRE KAFİLESİ YOLA ÇIKTI
Fatsa'da 2. dönem müdürler toplantısı
YEREL

FATSA'DA 2. DÖNEM MÜDÜRLER TOPLANTISI