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Karataş: "Öğrenciler ara tatili dinlenerek geçirmeli"

- Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş:

- "Ara tatil dersleri telafi etmek için değil öğrencilerin dinlenmesi, kitap okuması ve güzel vakit geçirmeleri için iyi bir fırsat"



(Fotoğraflı)



Doğan Arzık

ORDU (İHA) - Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Ordu'da 131 bin 500 öğrencinin karne alacağını, ara tatile giren öğrencilerin yoğun bir şekilde ders çalışması yerine bol bol kitap okuyup, güzel zaman geçirmeleri gerektiğini söyledi.

19 Eylül'de başlayan 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi yarın sona eriyor. Ordu genelinde ise 131 bin 500 öğrenci ilk dönem ki notlarını görebilmek için karne almaya hazırlanıyor. Sömestri tatili öncesi açıklamalarda bulunan ve Ordu'da 131 bin 500 öğrencinin karne alacağını dile getiren Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, yalnızca öğrencilerin değil, öğretmenlerin, idarecilerin ve ailelerin karne alacağını söyledi. Ara tatilin iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Karataş, öğrencilere kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.



"15 günde dersler telafi edilemez"

Eğitim öğretimde ara tatilin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Karataş, "İlk yarının sona ermesi ile hepimiz karnemizi alıyoruz. Karnelere bakılarak öğrencinin başarısızlığı öğrenciye yüklenmemeli. Karneler değerlendirilerek eksik ya da fazla olan her şey tespit edilerek öğrenci hakkında alınacak önlemeler istişare edildikten sonra alınmalı. Ayrıca tatil süresince çocukların zayıf olan dersleri çalışması yerine bol bol kitap okumaları ve dinlenmeleri gerekiyor. Eğer imkanları varsa sinema, tiyatro veya spor aktivitelerine katılabilirler. Çünkü 15 günde derslerin telefi edilmesi gibi bir durum yok. Bu sebeple kitap okumaları daha önemli olacaktır. Kitap okumak hem derslere hem de sınavlara olumlu yansıyacaktır. Ara tatili dinlenmiş bir şekilde geçiren öğrenci ikinci döneme daha hazır başlayacaktır" dedi.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı ise 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

(DGN-SLH-Y)



19.01.2017 15:17:48 TSI

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