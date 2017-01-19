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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne Belediyesi 'personel alınacak' haberlerini yalanladı

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:14
Edirne Belediyesi 'personel alınacak' haberlerini yalanladı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla, bazı internet sitelerinde yer alan 'Edirne Belediyesi'nin 2017 yılında personel, memur ve işçi alımı gerçekleştirecek' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, vatandaşların bu tarz haberlere itibar etmemeleri istendi.
Son günlerde birçok internet sitesinde 'Edirne Belediyesi'nin 2017'de personel, memur ve işçi alımı gerçekleştirecek' haberlerinin yer alması üzerine Edirne Belediye Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet sitelerinden Edirne Belediyesi kaynak gösterilerek, belediyenin birçok kadro ve pozisyonda personel açığı bulunduğu ve bu açıkların kapatılması için yeterli bütçe ayrıldığı ve personel alımı gerçekleştirileceği bilgisine yer verilerek, vatandaşlar kurumuzun elektronik belge yönetim sistemine yönlendirmektedir. Edirne Belediyesi olarak herhangi bir internet sitesine personel alımı ile ilgili ilan verilmemiş, personel eksiği bulunmadığından dolayı işçi ve memur alımı yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızı bu tarz haberlere itibar etmemeleri önemle rica ederiz" denildi.
(KU-AŞ-Y)

19.01.2017 15:19:13 TSI
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