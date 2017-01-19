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Kepçe kulak işitme kaybına sebep değil

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:19
Kepçe kulak işitme kaybına sebep değil
Kepçe kulak işitme kaybına sebep değil

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Halk arasında kulaktaki şekil bozuklukları ve kepçe kulağın işitme kaybı yaratacağına ilişkin farklı inanışların olduğunu kaydeden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuncay Kodaş, "Kepçe kulak estetik bir problemdir ve işitme ile ilgili sorunların sebebi olamaz" dedi.
Özel Ento KBB Cerrahi Merkezi'nden Op. Dr. Tuncay Kodaş, "Kulaktaki şekil bozukluklarının işitme kaybına neden olmadığı gibi bozukluğun giderilmesi de işitme fonksiyonlarını iyileştirmez" dedi.

7 yaşından itibaren düzeltilebilir
Kodaş; "Estetik girişimlerin çoğu 17 yaşından sonra yapılabilirken kepçe kulak 7 yaşından sonra yapılabilmektedir. Erken tedavinin amacı çocuğun psikolojik durumunun kötü etkilenmesini önlemeye çalışmaktır. Kepçe kulaklı kişiler saçlarını diledikleri gibi toplayamamaktan, kısa kestirememekten yakınırlar. Vücudun görünür bölgesindeki şekil bozuklukları kişinin özgüvenini kaybetmesine yol açabilir." diye konuştu.

Kulak estetiğinin avantajları
Kepçe kulağın tek tip olmadığını duruma göre ameliyat yönteminin seçildiğini kaydeden KBB Cerrahi Merkezi'nden Op.Dr.Tuncay Kodaş, "Kepçe kulak ameliyatları simetri sorunu ya da kulak kepçesinde açıklık olan kişilere yapılır. Bu durum ya antihelixin olmayışı yada konkal kartijın genişlemiş olmasına bağlıdır. İple kulak estetiği izole antihelix olmayan vakalarda büyük kesiler yapmadan küçük deliklerden konan dikişlerle kulakların yatırılması yöntemidir. Bu yöntemin avantajı kulak arkasında bir kesiğin olmaması, pansumana ihtiyaç duyulmaması ve erken iyileşmedir. Kepçe kulak ameliyatlarında başarı oranı yüzde 95 seviyelerindedir." dedi.
(ÖA)

19.01.2017 15:22:59 TSI
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